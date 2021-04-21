Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın ING Basketbol Süper Ligi'nin 28 haftasında Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı maç öncesinde teknik ve idari ekibimizle sporcularımıza rutin Kovid-19 PCR testi uygulanmış, uygulanan testler neticesinde bir sporcumuzla teknik heyetimizden bir kişide pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuç veren iki kişinin tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

Öte yandan izolasyon sürecini kısa süre önce tamamlayan Can Kaan Turgut ile yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavi programları devam eden Egehan Arna ve Ercan Osmani'nin müsabakada forma giyemeyeceği, rahatsızlığı bulunan Şehmus Hazer'in ise durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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