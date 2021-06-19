Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Dedric Lawson'u transfer etti
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dedric Lawson'u transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dedric Lawson'u transfer ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımı'mız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı." denildi.
Forvet pozisyonunda görev yapan 1997 doğumlu 2,06 metre boyundaki oyuncu, geçen sezonu Güney Kore ekibi Goyang Orions'ta geçirdi.
Asya ekibinde 58 lig maçında görev alan Lawson, 16,4 sayı, 7,9 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul