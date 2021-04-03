Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın yapılacak Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın yapılacak Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın saat 15.15'te BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanması gereken mücadele ileri bir tarihte yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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