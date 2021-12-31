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Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, İstanbul'da 2 Ocak Pazar günü Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Aliağa Petkimspor, daha önce, 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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