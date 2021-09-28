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Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Hollis-Jefferson'u kadrosuna kattı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Hollis-Jefferson'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna dahil etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde NBA ekipleri Brooklyn Nets, Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers'ın da formasını giyen 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Hollis-Jefferson'u kadrosuna kattı - Haberler Spor
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