Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Hollis-Jefferson'u kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde NBA ekipleri Brooklyn Nets, Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers'ın da formasını giyen 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.