Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Hollis-Jefferson'u kadrosuna kattı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna dahil etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde NBA ekipleri Brooklyn Nets, Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers'ın da formasını giyen 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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