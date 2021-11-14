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Beşiktaş Icrypex: 67-79

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex: 67-79

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Colson 17 (xxx), M'Baye 10 (xx), Yunus (x), Mahir 7 (xx), Taylor 8 (xx), Roll 17 (xxx), Tyus 4 (xx), Burak 2 (xx), Berkan 2 (x), Can (x)BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 24...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Colson 17 (xxx), M'Baye 10 (xx), Yunus (x), Mahir 7 (xx), Taylor 8 (xx), Roll 17 (xxx), Tyus 4 (xx), Burak 2 (xx), Berkan 2 (x), Can (x)

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 24 (xxxx), Jefferson 17 (xxx), Whitehead 18 (xxx), Bone 6 (xx), Furkan 8 (xx), Bluiett 6 (xx), Mehmet (xx), Egehan (xx)

1.PERİYOT: 15-26

İLK YARI: 30-37

3. PERİYOT: 52-60

TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 81-73 yenen Pınar Karşıyaka, evinde Beşiktaş Icrypex'e 79-67 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Beşiktaş Icrypex ilk çeyreği 9 sayı farkla 26-15 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 37-30 galip girmesini bildi. Pınar Karşıyaka ize üçüncü çeyreğin başında farkı eritmeye başladı. Ancak savunmada ve hüvumda etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş Icrypex rakibine 60-52 üstünlük sağladı. Son çeyrekte de Pınar Karşıyaka7ya şans tanımayan Beşiktaş Icrypex, salonda 79-67 galip ayrılarak son 4 maçını kazandı.


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