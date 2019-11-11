Beşiktaş için Trabzonspor mağlubiyeti milat oldu

11.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:56

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenip puanını 18'e yükselterek 8'inci basamakta yer alan Beşiktaş, çıkışını sürdürdü ve milli maç arasına oldukça moralli girdi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne oldukça kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlılar Braga mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda etse de ligde son 3 maçta 3 galibiyet alarak şampiyonluk için iddialı konuma gelmesini bildi.TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ MİLAT OLDUTeknik direktör Abdullah Avcı'nın uygulamaya çalıştığı yeni sistemin sancılarını, sakatlıkların da çok olmasıyla, ilk haftalarda fazlasıyla çeken Beşiktaş için 6'ncı haftadaki Trabzonspor maçı adeta milat oldu. İlk beş maçta sadece 5 puan toplayan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı, 6'ncı haftada Trabzon'da da bozguna uğradı ve 4-1'lik mağlubiyetle İstanbul'a döndü.AVCI SİSTEM ISRARINI BIRAKTI, BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞE GEÇTİTecrübeli teknik adam, geleceğinin tartışılmaya ve istifaya davet edilmeye başlandığı bu mağlubiyetin ardından, bol pasa dayalı sistemden vazgeçerek doğrudan sonuç odaklı oyuna geçiş yaptı. Avcı, bu kararının olumlu etkilerini kısa sürede almaya başladı. 6'ncı haftayı 5 puan ile düşme hattında geçiren Beşiktaş, 7'nci haftadan itibaren büyük bir çıkış yaşamaya başladı ve sonraki 5 maçta 13 puan topladı. Siyah beyazlılar bu 5 maçlık seride Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor'u yenerken sadece MKE Ankaragücü ile berabere kaldı ve 5 olan puanını 18'e çıkararak yeniden şampiyonluk potasının içine girdi.DEFANS VE KARIUS TOPARLANDIBu süre içinde Beşiktaş'ın defansının ve kaleci Karius'un da bir hayli toparlandığı ve kendine geldiği de net bir şekilde görülüyor. İlk 6 maçta 12 gol yiyen Beşiktaş defansı, birçok oyuncunun sakat olması ve defansın neredeyse her maçta değişmesine rağmen son beş maçta sadece 1 gol yiyerek toplanan 13 puana büyük katkı sağladı.YENİ YÖNETİM AVCI'YA DESTEK OLDU, GALİBİYETLER PEŞ PEŞE GELDİBeşiktaş'ın son beş maçtaki yükselişinde yeni seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminin de katkısı tartışılmaz.

Seçilir seçilmez Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte Ümraniye'de yatıp kalkan başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'nın istifaya davet edildiği günlerde kendisine destek çıkarak, futbolculara ve taraftara teknik direktörün yanında olduğunu gösterdi. Bu arada futbolcuların geçmişe dönük alacaklarının da ödenmesi doping etkisi yaptı ve üstü üste galibiyetler geldi.

Kaynak: DHA

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