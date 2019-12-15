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Beşiktaş iç sahada ilk kez yenildi

Süper Lig'in 15. haftasında taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon sahasında çıktığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

15.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:12
Beşiktaş iç sahada ilk kez yenildi

Süper Lig'in 15. haftasında taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan , bu sezon sahasında çıktığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.


Ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran ve ikinci sıraya kurulan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında seriyi bozdu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 85. dakikasında Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in (penaltı) attığı gollerle 2-0 mağlup olurken, bu sezon taraftarı önündeki ilk yenilgisini aldı. Geride kalan 7 iç saha maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, ligde Sivasspor ile birlikte evindeki namağlup 2 ekipten birisiydi. Siyah-beyazlı ekibin bu serisi Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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