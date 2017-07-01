Beşiktaş'ı Üzen Haber

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Sevilla'lı Adil Rami ile Marsilya da ilgileniyor.



Beşiktaş'ın, Pepe'nin alternatifi olarak temaslarını sürdüğü 31 yaşındaki savunma oyuncusu, L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre birkaç gün içinde Fransız kulübüyle masaya oturacak. Haberde Rami'nin, Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle Beşiktaş'tan aldığı teklifi ciddiye aldığı belirtildi.



Sözleşmesi gelecek sezon bitecek Rami ile İngiltere'nin Crystal Palace takımı da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 resmi maça çıkan Rami, Fransa Milli Takımın'da toplam 28 kez oynadı.