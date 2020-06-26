Beşiktaş, İ.H. Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
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Beşiktaş, İ.H. Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti.

Beşiktaş, İ.H. Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
26.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:21

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Konyaspor korner atışını sağdan Ömer Ali ile kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Jonsson'un kafa vuruşunda Rıdvan topu çizgiden çıkardı.

15. dakikada Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük, Hadziahmetovic'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal ederken, Hadziahmetovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Lens'e yapılan hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan Diaby kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

29. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Diaby, ceza sahası dışındaki Ruiz'e çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada Rıdvan'ın pasında sol çizgide topla buluşan Burak Yılmaz rakibini geçip ceza sahası dışından uzak köşeye çok bir şut gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Jevtovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Ali ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.

45+2. dakikada Burak Yılmaz'la verkaç yapan Diaby, tecrübeli golcünün topuk pasında topu 2 oyuncudan kurtarıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 2'ye çıktı. 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan'ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens'i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic'e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby'yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xx, Ruiz xxx, Rıdvan xxx, Elneny xxx (Kartal Yılmaz dk. 84 ?), Atiba xxx (Necip dk. 70 xx), Lens xxx (Boyd dk. 70 xx), Diaby xxx (Güven dk. 78 x), N'Koudou xx (Boateng dk. 70 xx), Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Dorukhan, Caner Erkin

İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Selim Ay x (Anicic dk. 46 xx), Alper Uludağ xx, Jonsson xx, Jevtovic x (Volkan dk. 78 x), Milosevic x (Thuram dk. 61 x), Ömer Ali Şahiner x (Miya dk. 61 x), Bajic x (Daci dk. 78 x)

Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Shengelia, Ferhat

Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2), Lens (dk. 52) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)

Sarı kartlar: Vida, Rıdvan, Boyd (Beşiktaş)

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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