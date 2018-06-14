Beşiktaş, Hollandalı Golcü Bas Dost'a Teklifte Bulundu

Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan ayrılan Bas Dost'a teklifte bulundu.

Geride bıraktığımız sezonda Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan ve yola bu oyuncularla devam etmek istemeyen Beşiktaş, çareyi Dost'ta buldu.

BEŞİKTAŞ DOST'A YILLIK 4 MİLYON EURP ÜCRET TEKLİF ETTİ

beIN Sports'un haberine göre, Kara Kartal, Portekiz ekbiyle sözleşmesini fesheden Dost'a yıllık 4 milyon euro ücret ve 4 milyon euro da imza parası teklif etti.

29 yaşındaki oyuncu, 2020'ye dek süren sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı. Sporting Lizbon'un ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla Şampiyonlar Ligi biletini Benfica'ya kaptırması nedeniyle çıldıran taraftarların antrenman tesislerini basarak futbolculara saldırmaları üzerine, Teknik Direktör Jorge Jesus ve Dost'un yanı sıra William Carvalho, Gelson Martins ve Bruno Fernandes, kulüpten ayrıldılar.

Sporting formasıyla iki sezonda 90 maça çıkan Hollandalı forvet oyuncusu, bu maçlarda rakip filelere 70 gol bıraktı.