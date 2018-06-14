Beşiktaş, Hollandalı Golcü Bas Dost'a Teklifte Bulundu
Forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın hedefinde Sporting kariyerini bitiren Bas Dost var.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan ayrılan Bas Dost'a teklifte bulundu.
Geride bıraktığımız sezonda Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan ve yola bu oyuncularla devam etmek istemeyen Beşiktaş, çareyi Dost'ta buldu.
BEŞİKTAŞ DOST'A YILLIK 4 MİLYON EURP ÜCRET TEKLİF ETTİ
beIN Sports'un haberine göre, Kara Kartal, Portekiz ekbiyle sözleşmesini fesheden Dost'a yıllık 4 milyon euro ücret ve 4 milyon euro da imza parası teklif etti.
29 yaşındaki oyuncu, 2020'ye dek süren sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı. Sporting Lizbon'un ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla Şampiyonlar Ligi biletini Benfica'ya kaptırması nedeniyle çıldıran taraftarların antrenman tesislerini basarak futbolculara saldırmaları üzerine, Teknik Direktör Jorge Jesus ve Dost'un yanı sıra William Carvalho, Gelson Martins ve Bruno Fernandes, kulüpten ayrıldılar.
Sporting formasıyla iki sezonda 90 maça çıkan Hollandalı forvet oyuncusu, bu maçlarda rakip filelere 70 gol bıraktı.
-
Günümüzde her alanda bir yabancı hayranlıgı aldı başını gitti kendi yeteneklerimiz şans bulamadan kaybolup gidiyor rıdvanlar sergenler tanjular neden yok işte bu yanlış işler yüzünden 3 büyüklerde türk futbolcu yok haliylede milli takım ortada yok acilen yabancılara sınır getirilsin 3 ten fazla asla olmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Akıllanmadınız daha, buna da verin 4MCevap Yaz 1 Yayından Kaldır