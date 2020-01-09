Beşiktaş, Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı

09.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:00

Beşiktaş, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşmayla Avrupa'da yaşayan Türk kökenli genç yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü yöneticileri Enis Ulusoy, Fırat Fidan, futbol akademi direktörü Necmettin Çelikhan, Fortuna Sittard Kulübü Başkanı Işıtan Gün ve üst yöneticisi (CEO) Ivo Pfennings katıldı.

Altyapı çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu alanda Avrupa'da önemli başarılara imza atan Fortuna Sittard ile yaptığı iş birliği neticesinde, genç yetenekleri süreçleri tanımlanmış, istikrarlı ve ölçülebilir bir sistem dahilinde futbol akademisine kazandırmayı hedefliyor.

İş birliği çerçevesinde, Limburg Bölgesi'nin Eredivisie'deki temsilcisi olan Fortuna Sittard, Beşiktaş'ın her yıl Avrupa'da düzenleyeceği genç yetenek seçmelerini üstlenecek.

Farklı yaş grupları için alınacak başvuruların ardından yapılacak seçmelerde 2 bine yakın genç oyuncu izlenerek kayıt altına alınacak. Erkeklerde 14-17, kızlarda 16-19 yaş grupları arasında yapılacak seçmelere başvurular, 20 Ocak'ta başlayıp 15 Mart 2020'de sona erecek. Türkçe, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe dillerinde elektronik ortamda yapılacak başvuru duyurularının ardından seçmeler, 10-12 Nisan'da Fortuna Sittard Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilecek.

Fidan: "Altyapı çalışmalarımızın önemli bir parçası"

Beşiktaş Kulübünün futbol altyapı ve tüm branşlarda spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, imzalanan anlaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yönetim olarak altyapıya verdikleri öneme değinen Fidan, "Başta, başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda başarılı sporcular yetiştiren bir camianın oluşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün Fortuna Sittard Kulübü ile yaptığımız bu anlaşma, altyapı çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sayede Avrupa'da yaşayan yetenekli gençleri keşfetmeyi ve başta kulübümüz olmak üzere Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard'ın Türk başkanı Işıtan Gün, yaptığı açıklamada, "Fortuna Sittard, Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübüdür ve tüm dünyada Türklere ait veya Türkler tarafından yönetilen en üst düzey spor kuruluşudur. Bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gün, bilimsel ve sistematik bir çalışma gerçekleştireceklerini aktararak şunları kaydetti:

"Futbol başta olmak üzere, spor branşlarının tamamında ülkemizin artık yönetilen değil yöneten bir konuma ulaşması için önemli ve milli bir görev taşıdığımıza inanıyoruz. Bugüne kadar gerek kulüpler seviyesinde gerekse milli takım bazında Türk kökenli sporcuları ülkemize kazandırma adına yapılan iyi niyetli pek çok girişim oldu. Biz bu iş birliğiyle, amaca bilimsel ve sistematik bir düzen içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz. Beşiktaş yönetimine ve akademi yöneticilerine, göreve gelir gelmez bize ulaşarak bu konunun kendileri adına bir öncelik olduğunu ifade etme vizyonunu ve iradesini ortaya koydukları için, her şeyden önce bir Türk futbolsever olarak teşekkür ediyorum. Ülke sporuna bu vesileyle bir katkı sunmak bizler için ayrıca gurur vesilesi."

Kaynak: AA