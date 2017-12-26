Beşiktaş Hırvat Yıldız Domagoj Vida'yı KAP'a Bildirdi
Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Vida'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş yapılan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullandı.
VIDA 24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Domagoj Vida 24 numaralı formayı giyecek.Şampiyonlar Liginde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.
Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra Ukrayna ekibine veda eden tecrübeli stoper Vida'nın hangi takıma gideceği merkala bekleniyordu.
Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayan ancak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'un da yakın takibinde olan futbolcu kararını siyah beyazlı ekipten yana kullandı.
"VIDA NEREDE İSTERSE, ORADA OYNAYABİLİRDİ"
Vida'nın önünde birçok seçenek olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini vurgulayan Mrmic, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu ve nerede oynamak isterse, orada oynayabilir. Beşiktaş büyük bir kulüp, ciddi yatırımları olan bir kulüp. Umarım benim dediğim gibi olacak." dedi.
"VIDA'NIN TRANSFERİ MITROVIC'İ ETKİLEMEZ"
Vida transferinin Mitrovic'i etkilemeyeceğini de vurgulayan çalıştırıcı, "Vida geldiğinde Mitrovic gitmeyecek, o da takımda kalacak. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynadı, kupa maçlarında ve ligde de oynadı. Henüz yaşı genç. Çok fazla dakika alamıyor şu anda, ama o Beşiktaş'ın geleceği" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER STRATEJİSİ
Pazarlama başarısıyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldızlardan oluşan adeta kale gibi savunmayı sadece 1.7 milyon euroluk maliyetle oluşturdu. Siyah-beyazlı yönetim, kaleci Fabri, Gökhan Gönül, Pepe ve dün sözleşme imzalanan Domagoj Vida'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM:
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Tosicten kurtulacaz en sonundaCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu hırbo kim laCevap Yaz 10 3 Yayından KaldırKÖYLÜ: tanıyamadın dimi senin emmioğlu laa3 2 Yayından Kaldır
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çok kaliteli transfer ama beşiktaşın asıl ihtiyacı olan pozisyon orası değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşiktaş gerçekten müthiş bir transfer yaptı tebrik etmek gerekli ,itibarsızlaştırma çabaları ezikliğin dışa vurumudur bence ,İnşllh Fenerbahçemde güzel transferler yapar devre arasında ve çekişmeli bir ikinci yarı izleriz...Cevap Yaz 6 13 Yayından KaldırPEPE: O senin gözlerin olmasın hahshsYayından KaldırFENERBAHÇELİ : Her ne kadar Sayın Tuğrul Yenidoğan aksini iddia etse de "bence maksatlı bir tespit bu",asker kökenli kurucuları olan Bşiktaş jimnastik klübümüz Balkan savaşlarında kurucularının çoğunu Şehit vermiştir ,Çanakkale savaşlarında da sekiz futbolcusunu Şehit veren bu güzide klüp Kırmızı-Beyaz olan renklerini Siyah-Beyaz olarak değiştirmiştir ,Fenerbahçeli olmam Beşiktaş klübümüze saygı duymamamı gerektirmiyor ,saygı duyuyorum . nokta (.)2 Yayından KaldırFB: hadi len teres neresi müthiş gözleri şaşı görmuyon mu1 2 Yayından Kaldır
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yıllardır almaya çalıştıkları oyuncuya bu kim la diyen insanlar var :) kedi uzanamadığı ciğer . . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Beşiktaş bu senede şampiyon, ikinci kim olacak acaba?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Nasıl da yakışmış formamızCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Bu kim laCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır1903: COME TO GALATASARAY YAZDIĞINIZ FUTBOLCU HATIRLATIRIZ ;)13 Yayından KaldırUZMAN BAYTAR: Burgulu vida,sizi somun yapacak7 3 Yayından Kaldır
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süper transfer bundan sonra pepeyle iyi bir ikili olup kaleyi gole kapatırlarCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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defans cok sağlam oldu gerçektenCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır