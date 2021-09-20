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Beşiktaş Hentbol Takımı, İsrail temsilcisiyle

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Hentbol Takımı, İsrail temsilcisiyle

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 2. turundaki rakibi İsrail temsilcisi Holon Yuvalim oldu.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 2. turundaki rakibi İsrail temsilcisi Holon Yuvalim oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre EHF Kupası ilk turunda Trepca'yı eleyen siyah-beyazlı ekip, 2. turda İsrail temsilcisi Holon Yuvalim ile eşleşti.

Beşiktaş, rakibiyle ilk maçı 16 Ekim'de İstanbul'da oynayacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 23 Ekim'de yapılacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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