Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi
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Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta takımımızın başantrenörlük görevine, siyah-beyazlı formamız altında kulübümüze beş sezon sporcu ve beş sezon da antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Erdal Erdinç getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi - Haberler Spor
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