Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta takımımızın başantrenörlük görevine, siyah-beyazlı formamız altında kulübümüze beş sezon sporcu ve beş sezon da antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Erdal Erdinç getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz