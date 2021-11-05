Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'üncü maçında 4'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürürken, Beşiktaş HDI Sigorta ise 4'üncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. Sarı-lacivertli ekipte Tuğçe, Thomas ve Manolya 12 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Simmons 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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