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Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'üncü maçında 4'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürürken, Beşiktaş HDI Sigorta ise 4'üncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. Sarı-lacivertli ekipte Tuğçe, Thomas ve Manolya 12 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Simmons 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.


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