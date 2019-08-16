16.08.2019 12:57

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip akşama doğru özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA