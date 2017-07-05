Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor



Beşiktaş, akşam yaptığı günün 2. idmanı ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma oyunlarıyla başlayan antrenman top kapma çalışmaları ile devam etti. İdman üç takım halinde mini turnuva şeklinde yapılan çift kale maçlar ile sona erdi.



Bireysel antrenör eşliğinde çalışan Gökhan Gönül ile Brezilya'dan dönmeyen Talisca idmana katılmadı.