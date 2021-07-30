Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, rejenerasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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