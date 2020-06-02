Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, koşu ve açma-germe çalışması ile başladı. Pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile süren antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA