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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
22.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:59

Beşiktaş günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki akşam antrenmanı çeşitli pas ve top kapma çalışmalarıyla başladı.

Dar alan oyunlarının yapıldığı antrenman taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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