Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran yer aldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar; açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcu grubu, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA