Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile istasyonlardan oluşan parkurda kondisyon koşuları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde M. Başakşehir ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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