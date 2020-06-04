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Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
04.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:41

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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