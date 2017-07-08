Beşiktaş Hazırlıklarına Devam Ediyor

Babel ve Milosevic idmanı yarıda bıraktı







Yeni sezona İstanbul'da hazırlanan Beşiktaş akşam idmanı ile çalışmalarına devam etti.



Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Pas ve top kapma çalışması ile başlayan idman minik kale maçlarla devam etti. Pres ve hücum çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.



BABEL VE MILOSEVIC İDMANI YARIDA BIRAKTI



Pas çalışmasında sakatlık yaşayan Babel ve Milosevic tedbir amaçlı idmanı yarıda bırakırken Gökhan Gönül bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Ülkesinden henüz dönmeyen Talisca ile izinli olan Quaresma ve Pepe çalışmada yer almadı.