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Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bazı oyuncuların pozitif çıkması üzerine çalışmalarına ara veren Beşiktaş son testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına yeniden başladı.

Beşiktaş hazırlıklara yeniden başladı
20.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:38

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bazı oyuncuların pozitif çıkması üzerine çalışmalarına ara veren Beşiktaş son testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına yeniden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarıyla devam etti. Yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile idman sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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