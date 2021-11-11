Beşiktaş, hazırlık maçında Shkupi'yi 3-0 yendi

Lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendiren Beşiktaş, Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden Shkupi ile Vodafone Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadele siyah beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, resmi maçlarda çok fazla şans bulamayan oyuncularına hazırlık maçında şans verdi.

İkinci yarıda da rahat bir futbol sergileyen Beşiktaş 50'nci dakikada Güven ile skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda genç oyunculara şans veren siyah beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.