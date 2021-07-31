Beşiktaş, hazırlık maçında Kayserispor'a kaybetti
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Beşiktaş, hazırlık maçında Kayserispor'a kaybetti

Beşiktaş, hazırlık maçında Kayserispor'a kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2'nci hazırlık maçında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2'nci hazırlık maçında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah beyazlılar karşılaşmaya Ersin- Necip, Welinton, Mehmet, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Gökhan, N'Koudou ve Kenan ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Kayserispor'un ilk 11'i ise Doğan- Kolovetsios, Hosseini, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramovski, İlhan ve İbrahim'den oluştu. Beşiktaş karşılaşmaya üstün başlasa da pozisyonları değerlendiren Kayserispor oldu. Sarı kırmızılılar 23 ve 29'uncu dakikalarda Luckassen'in attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. 35'inci dakikada sakatlanan Welinton, yerini genç stoper Serdar'a bıraktı. 2'nci devreye değişikliklerle başlayan Sergen Yalçın, Utku, Vida, Rıdvan, Kartal Kayra, Oğuzhan ve Güven Yalçın'ın sahaya sürdü. Pozisyon bulmakta zorlanan siyah beyazlılara karşı, defans arkasına atılan toplarla etkili olan Kayserispor, 76'ncı dakikada oyuna yeni giren Gökhan'ın attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Beşiktaş ile Kayserispor'un oynadığı hazırlık maçını Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren Cenk Tosun da izledi.

Beşiktaş, hazırlık maçında Kayserispor'a kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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