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Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

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Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son dakika gündem haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaştığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşılaştığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan maça siyah-beyazlılar; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk on biriyle başladı. Göktuğ Baytekin, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Emirhan İlkhan, Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, oyuna yedek başladı. Tempolu bir oyun sergileyen Beşiktaş, 12. dakikada Mehmet Topal ve 17. dakikada Alex Teixeira'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında; Mehmet'in yerine Josef, Alex'in yerine Ege, Rosier'in yerine ise Berkay oyuna dahil oldu. 50. dakikada Güven Yalçın, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. 64. dakikada Oğuzhan yerini Ghezzal'a bıraktı. 70. dakikada Can'ın yerine Emirhan Delibaş, Nkoudou'nun yerine ise Emirhan İlkhan oyuna girdi. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

(Gökhan Kılınçer-İHA)

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

Son Dakika | Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle kazandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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