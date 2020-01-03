Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı, bu kente gitti.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı, bu kente gitti.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.10'da kalkan tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.
Beşiktaş, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.
Siyah-beyazlıların Antalya kampındaki iki hazırlık maçının programı şöyle:
8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu