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Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı, bu kente gitti.

03.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:34
Beşiktaş, hazırlık kampı için Antalya'ya gitti

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 'da başlayacak Takımı, bu kente gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.10'da kalkan tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.

Beşiktaş, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlıların Antalya kampındaki iki hazırlık maçının programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Kaynak: AA
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