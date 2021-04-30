Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapan siyah beyazlılar antrenmanı, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamladı.Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.


Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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