Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çaykur Rizespor maçında görev yapan futbolcular yenilenme çalışmaları yaparken diğer oyuncular, istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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