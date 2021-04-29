Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışması yaparak idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları sonrası yarım sahada oynanan çift kale maçla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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