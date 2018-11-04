Beşiktaş Hatay'da Kaybetti
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 88-72'lik skorla mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 88-72'lik skorla mağlup etti.
KÜNYE
Hakemler: Tekin Özübir xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Hüseyin Çelik xx Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xxx 6, Yeliz Doğan xx, İlsu Darıcıoğlu xx 1, Snytsina xxx 6, Cansu Köksal xxx 18, Hülya Çoklar xx 4, Gizem Başaran xxx 2, Merve Aydın xxx 9, Hind Abdelkader xxx 37, Marica Gajic xx 5 Beşiktaş: Jeanne Epoupa xx 4, Melek Uzunoğlu x 3, Mtchell xxx 31, Esra Atacan x, Bahar Çağlar xx 4, Elif Bayram x 4, Kübra Siyahdemir x, Evelyn Akhator xxx 20, Viktoria Mrcheva xx 6 1. periyot: 34-18 (Hatay lehine) Devre: 53-28 (Hatay lehine) 3. periyot: 76-47 (Hatay lehine)
(Mehmet Bayrak/İHA)