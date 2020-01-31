Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı
Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.
Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.
Sezon başında Beşiktaş ile çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkartılmayan Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edildi. Hasic son olarak Dinamo Zagreb'in rezerv takımı formasıyla 29.09.2018 tarihinde resmi bir müsabakada yer almıştı. - İSTANBUL