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Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı

Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.

31.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:34
Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkarttı

, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.


Sezon başında Beşiktaş ile çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkartılmayan Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edildi. Hasic son olarak Dinamo Zagreb'in rezerv takımı formasıyla 29.09.2018 tarihinde resmi bir müsabakada yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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