Beşiktaş, Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın 20 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı ekibin transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş, genç forveti iki yıl önce Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı. - İSTANBUL

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