Beşiktaş: "Hakemlerin 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz"
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Beşiktaş: "Hakemlerin 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz"

05.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:59
Beşiktaş:

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig ekiplerinin hakemleri etkilemeye çalıştığını savunarak, "Futbol takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig ekiplerinin hakemleri etkilemeye çalıştığını savunarak, "Futbol takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı yazılı açıklama ile, son dönemde hakemlerle ilgili yapılan açıklamalara dikkat çekti, sağduyu mesajı erdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağıranların değil sahada 'HAKKI'yla kazananların 'ŞEREF'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinde çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'ADALET' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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