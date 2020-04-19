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Emre Kocadağ, Spor

Beşiktaş haftaya sahaya iniyor! Sergen Yalçın'dan sürpriz hamle...

Spor Arena/İsmail ER- Yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri'ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etti.

19.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 07:53
Beşiktaş haftaya sahaya iniyor! Sergen Yalçın'dan sürpriz hamle...

Spor Arena/İsmail ER- Yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri'ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etti.

Liglerin bir şekilde oynanacağına inanan Yalçın, halen evlerinde bireysel çalışmalar yapan futbolcuları gelecek hafta gruplar halinde sahada antrenman yaptırmayı planladığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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