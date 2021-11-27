Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşeceklerini belirterek, "Kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız." dedi.

Çebi, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın maçın ardından yaptığı "Yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız." açıklamasının hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Dinlemem lazım. Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şey yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek anlayış ve tutum görebileceksem, ben onunla beraber yolu yürümeyi tercih ederim. B planı düşünmedik ama olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." diye konuştu.

"Bu bir dibe vurmadır"

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 6 maçta mağlup olan siyah-beyazlıların yaşadığı kötü gidişe çözüm bulacaklarını aktaran Başkan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim geçen sene bu kadro, teknik ekip ve yönetimle nereden nereye geldiğimiz biliniyor. Buradan tekrar iddia ediyorum; bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Bu bir dibe vurmadır. Çözüm getireceğiz. Bunu da yaşayacakmışız. Tüm camiaya bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu ve bunları çözeceğimizi söylüyorum. Bu arkadaşlarla şampiyon olduk. Üstüne kaliteli arkadaşlar aldık. Şanssızlık, tutukluk ve hakem hataları var. Bunları görmezlikten gelmek olmaz."

"Hakemlerin bu yaptıklarına sert tepki göstereceğiz"

Hakem hatalarına karşı tepkilerini gerektiği şekilde gösterdiklerini ancak buna çözüm bulunamadığını kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var. Tepkilerimizi gerekli şekilde yerine getirdik. MHK Başkanının 'Burada yanlışlıklar var' denilerek TFF tarafından alınıp yerine başka birinin atandığını biliyoruz. Ama sonuçta gördük ki MHK Başkanının değişmesi yetmemiş, VAR'daki ve sahadaki atamaları yapanlar aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş. TFF'ye ve MHK'ye sesleniyorum; bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. ya beceremiyorsunuz ya da niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, eğer yapmıyorsanız bizim size verdiğimiz hoşgörü bu gece itibarıyla bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına bu geceden itibaren son derece sert tepki göstereceğiz. Eğer çeteyseniz biz çete olduğunuzu ortaya çıkaracağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. Biz Beşiktaşlıyız. 118 yıllık kulübüz. Geçen sene çileli bir pandemi dönemi... Beşiktaş'tan bir şey olmaz denilmesine rağmen bu takım şampiyon oldu. Yine şampiyon olacak. Kimse tereddüt etmesin."

Ahmet Nur Çebi, 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ilk yarının sonuna kadar hakemler hakkında konuşmama kararı alınmasıyla ilgili, "O Kulüpler Birliğinin sorunu. Orada arkadaşlar 14 kişi. Susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Biz konuşulacak her yerde konuştuk. Camiamızın bunu bilmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız." şeklinde konuştu.