Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları penaltının kendi lehlerine kırılma anı olduğunu söyledi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularım maçın başından sonuna kadar disiplin içindeydi, müthiş emek sarf ettiler. Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını biliyorduk. Kontrollü oyunu tercih ettik o anda gol atabilirlerdi, penaltıyla kırılma anlarını yaşadılar. Sonrasında toparlayamadılar ve biz de bundan faydalandık." dedi.

Oyun olarak iyi oynamadıklarını vurgulayan Keleş, "Ama skor elde ettik. Bizim gibi bir camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Gol yememek benim için önemliydi. Yakaladıklarımızı attık. Üç puan dışında birçok şeyi kazandık." ifadelerini kullandı.

Attıkları dördüncü golde Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un yerde olduğu ve bu şekilde atılan golü yanlış bulup bulmadıkları yönündeki soruyu yanıtlayan Keleş, şunları kaydetti:

"Yanlış buluyorum. Herhalde Mert'in ikinci golde de ayağı kaydı. Oyuncularıma sordum görmediklerini söylediler. O golün atılmasını istemezdim. Kulüp olarak öyle duruşumuz yok. Hatta Beşiktaş erteleme talebinde bulundu 'olabilir' demiştik. Kulüpler Birliği 6 maçlık hakemler konusunda konuşmama kararı aldı. Biz geçen seneden beri konuşmuyoruz. Benim ve kulübümün centilmen bir duruşu var. Ama dördüncü gol için içeride de oyuncularıma kızdım. Oyuncum maçın heyecanından hareket ettiğini ve rakibin ayağının kaydığını düşündüğünü iletti. Sakatlık olmadığını düşünerek hareket ettiler."

Beşiktaş kenar yönetimiyle dördüncü gol sırasında bir diyaloğa girdiğinin hatırlatılması üzerine Hakan Keleş, "Beşiktaş kondisyoneriyle konuştuk. Bana 'nasıl buna izin veriyorsunuz' dedi. Ben de atılmamasını isterdim. Konuyu güzel bir şekilde anlattık. Oyuncularımın da rahatsız olduğunu biliyorum. 3-0'dan sonra şov amaçlı hareketler vardı, o konuda da onları uyardım." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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