Beşiktaş-GZT Giresunspor maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Yalçın, Ajax maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ı GZT Giresunspor karşısında yedek soyundurdu.

Sergen Yalçın savunmanın göbeğinde Domagoj Vida'nın yanında Necip Uysal'ı oynattı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Ajax karşılaşmasında forma giyemeyen Josef de Souza ise Mehmet Topal'ın yerine orta sahada şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Michy Batshuayi ise GZT Giresunspor maçında gol aradı.

Mert Günok 4 maç sonra lig maçında oynadı

Yalçın, Ajax maçında kalede görevlendirdiği Mert Günok'u GZT Giresunspor karşılaşmasında da oynattı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mert, 4 karşılaşma sonra bir lig mücadelesinde şans buldu.

N'Koudou 9 maç sonra ilk 11'de

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.

Yalçın'ın Ajax maçında da ilk 11'de oynattığı N'Koudou ligde son olarak 4. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu şansı bulmuştu.

Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7 karşılaşmada forma giyemeyen N'Koudou, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bu arada Necip Uysal da 2 maç sonra ilk 11'de oynadı. Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Necip, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

Larin ve Batshuayi forvet hattında görev aldı

Yalçın, geçmiş maçların aksine GZT Giresunspor karşısında çift forvetle takımını sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin ile Batshuayi takımları adına gol aradı.

Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Welinton, Kenan Karaman ve Güven Yalçın yedekler arasında yer aldı.

Tribünler boş kaldı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta taraftarları GZT Giresunspor maçına ilgi göstermedi.

Tribünler boş kalırken mücadeleyi 5 bine yakın taraftar izledi.

Siyah-beyazlılar maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırarak destek verdi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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