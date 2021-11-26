Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

 Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın kehaneti: 30 bin kişi 'İstifa et' diyene kadar gitmez

Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın kehaneti: 30 bin kişi "İstifa et" diyene kadar gitmez

 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title