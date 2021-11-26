Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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