Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu yaparak idmanı tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve kanat-orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title