Beşiktaş Güven verdi

Sivasspor maçı öncesi Vida, Necip ve Teixeria iyileşeriken 15 Ekim'e kadar sürecek milli arada diğer sakat futbolcuların da Mehmet Topal haricinde tamamen iyileşip takıma dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların milli aradaki tek dileği ülkelerinin takımına giden futbolcuların sağlam bir şekilde geri dönmesi olacak.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri