Son dakika gündem: Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'na ulaştı

Son dakika haber... Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maç için Gürsel Aksel Stadyumu'na geldi. Tam kapanma süreci ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'şampiyonluk' genelgesi gereği stadyum çevresinde taraftarların toplanmasının yasaklanması sebebiyle Beşiktaş kafilesi maçın oynanacağı stadyuma sessiz bir şekilde giriş yaptı.

(Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı