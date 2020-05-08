Beşiktaş günün ilk idmanını yaptı

Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon antrenmanında; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran yer aldı. Siyah-beyazlılar, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Beşiktaş hazırlıklarına, bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA