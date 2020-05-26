Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı Beşiktaş, günün ilk idmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Beşiktaş, günün ilk idmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Süper Lig'de kalan 8 maç için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk çalışmasını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar idmana ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışması ile devam eden idman, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA