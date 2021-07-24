Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın
Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın
Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak
Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Muslera Aytaç Kara Burak Elmas Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:34:35. #1.16#

title