Beşiktaş günün ilk antrenmanı yaptı Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: DHA