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Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını yaptı

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını bu akşam Antalya Gloria Sports Arena'da yaptığı idmanla sürdürdü.

04.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:35
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını yaptı

, devre arası kamp çalışmalarını bu akşam Gloria Sports Arena'da yaptığı idmanla sürdürdü.

Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları ve bir grup taraftar ile antrenman öncesinde bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


Kaynak: DHA
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